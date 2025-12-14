Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Alumni Akpol 98 Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra

Minggu, 14 Desember 2025 – 02:54 WIB
Alumni Akpol 98 Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra - JPNN.COM
Penyaluran bantuan dari alumni Akpol 1998 kepada korban bencana di Sumatra. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, MEDAN - Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) Angkatan 1998 menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Bantuan berupa paket seragam sekolah dan sembako tersebut disalurkan melalui Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Sumatera Barat.

Ketua Alumni Akpol Angkatan 1998, Brigjen Ade Ari Syam Indradi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas kemanusiaan mereka terhadap saudara-saudara yang tengah mengalami musibah.

Baca Juga:

“Bantuan ini kami salurkan sebagai bentuk empati dan rasa kebersamaan, sekaligus untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Kami berharap bantuan ini dapat membantu kebutuhan dasar sehari-hari serta mendukung anak-anak agar tetap dapat bersekolah di tengah kondisi sulit,” ujar Ade Ari dalam siaran persnya.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Dirpolairud Polda Sumatera Barat yang dipimpin Kombes Marsdianto guna memastikan bantuan dapat didistribusikan secara tepat sasaran dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan di tiga wilayah terdampak.

Brigjen Ade Ari menambahkan alumni Akpol 98 berkomitmen untuk terus hadir dan berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan, sejalan dengan nilai-nilai pengabdian Polri kepada masyarakat.

Baca Juga:

“Kami mendoakan agar masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan, serta kondisi di daerah bencana segera pulih. Semoga kebersamaan dan kepedulian ini dapat menjadi penguat di tengah ujian yang dihadapi,” ujar dia. (cuy/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Para alumni Akpol 1998 menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana di Sumatra.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Akpol  akpol 1998  Bantuan Kemanusiaan  Bencana Alam 
BERITA AKPOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp