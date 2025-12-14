Alumni Akpol 98 Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra

jpnn.com, MEDAN - Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) Angkatan 1998 menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Bantuan berupa paket seragam sekolah dan sembako tersebut disalurkan melalui Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Sumatera Barat.

Ketua Alumni Akpol Angkatan 1998, Brigjen Ade Ari Syam Indradi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas kemanusiaan mereka terhadap saudara-saudara yang tengah mengalami musibah.

“Bantuan ini kami salurkan sebagai bentuk empati dan rasa kebersamaan, sekaligus untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Kami berharap bantuan ini dapat membantu kebutuhan dasar sehari-hari serta mendukung anak-anak agar tetap dapat bersekolah di tengah kondisi sulit,” ujar Ade Ari dalam siaran persnya.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Dirpolairud Polda Sumatera Barat yang dipimpin Kombes Marsdianto guna memastikan bantuan dapat didistribusikan secara tepat sasaran dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan di tiga wilayah terdampak.

Brigjen Ade Ari menambahkan alumni Akpol 98 berkomitmen untuk terus hadir dan berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan, sejalan dengan nilai-nilai pengabdian Polri kepada masyarakat.

“Kami mendoakan agar masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan, serta kondisi di daerah bencana segera pulih. Semoga kebersamaan dan kepedulian ini dapat menjadi penguat di tengah ujian yang dihadapi,” ujar dia. (cuy/jpnn)



