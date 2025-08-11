Alumni Kecewa Kontestasi Pemila ILUNI UI Diduga Diwarnai Kampanye Hitam

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu Alumni Fakultas Teknik UI yang juga pejabat teras Iluni Universitas Indonesia (UI) Askar Triwiyanto, mengaku kecewa karena adanya serangan kampanye hitam tidak berdasar kepada salah satu kandidat.

Dia menyayangkan kontestasi pemilihan calon Ketua Umum ILUNI UI periode 2025-2028 malah ternodai karena adanya serangan kampanye hitam, dan intimidasi di ranah profesi yang sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali.

"Mengapa kontestasi paguyuban intelektual Iluni UI malah berubah menjadi ajang politisasi jabatan," ujar dia Senin (11/8).

Dia juga menyoroti adanya data dan fakta intimidasi pejabat teras di sebuah lingkungan perkantoran, yang menekan anak buahnya untuk memilih salah satu calon tertentu.

Selain itu salah satu pengurus Iluni Teknik Metalurgi FTUI yang enggan disebutkan namanya, menyoroti adanya praktik politik uang di Pemila UI kali ini.

Ia mengaku ada pesan berantai yang menawarkan imbalan bagi para alumni yang mendukung kandidat tertentu.

Karena itu, dia meminta kepada para alumni dan junior-juniornya yang masih kuliah yang menjadi tim sukses salah satu kandidat itu agar tetap mempertahankan integritas meskipun mendapatkan iming-iming bayaran yang jumlahnya cukup untuk menutup biaya wisuda.

"Kami tahu biaya wisuda itu sangat mahal, tapi jangan lakukan hal itu (politik uang) meskipun jumlahnya cukup menggiurkan," ujarnya.