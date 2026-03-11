Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Alumni Universitas Janabadra Gelar Buka Bersama dan Silaturahmi

Rabu, 11 Maret 2026 – 22:14 WIB
Alumni Universitas Janabadra Gelar Buka Bersama dan Silaturahmi - JPNN.COM
Alumni Universitas Janabadra (UJB) menyelenggarakan acara Buka Bersama dan Silaturahmi di Bowl Coffee, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 10 Maret 2026. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Alumni Universitas Janabadra (UJB) menyelenggarakan acara Buka Bersama dan Silaturahmi di Bowl Coffee, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 10 Maret 2026.

Sebanyak 80 alumni yang berdomisili di wilayah Jakarta dan sekitarnya hadir dalam acara ini.

Acara buka puasa bersama ini menjadi ajang silaturahmi yang sarat akan suasana kekeluargaan.

Baca Juga:

Para alumni memanfaatkan momentum bulan Ramadan yang penuh berkah untuk saling berbagi pengalaman profesional serta mempererat soliditas jaringan.

Sebagai informasi, Universitas Janabadra merupakan salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1958.

Selama lebih dari enam dekade, kampus yang berwawasan nasionalisme-patriotisme ini telah melahirkan puluhan ribu alumni yang kini memegang peran penting di berbagai sektor pemerintahan, profesional, dan bisnis.

Baca Juga:

Turut hadir memberikan sambutan dalam acara tersebut, Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, YM Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum UJB.

“Universitas Janabadra semakin menunjukkan kemajuan yang signifikan, diantaranya melalui rencana pembukaan program Kenotariatan dalam waktu dekat, serta kesiapan Fakultas Hukum yang kini telah memenuhi syarat akademik untuk membuka program doktoral (S3),” ujar Prof. Yanto.

Alumni Universitas Janabadra (UJB) menyelenggarakan acara Buka Bersama dan Silaturahmi di Bowl Coffee, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 10 Maret 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Universitas Janabadra  buka puasa bersama  Alumni  Silaturahmi  Ramadan 
BERITA UNIVERSITAS JANABADRA LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp