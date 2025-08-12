Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Alumnus Akmil Terlibat Pembunuhan Prada Lucky, Legislator Singgung Peran Komandan

Selasa, 12 Agustus 2025 – 21:01 WIB
Alumnus Akmil Terlibat Pembunuhan Prada Lucky, Legislator Singgung Peran Komandan - JPNN.COM
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut seorang alumnus Akademi Militer (Akmil) berpangkat letnan dua diduga ikut terlibat dalam kasus tewasnya Prada Lucky Chepril Saputra Namo. 

Diketahui, Prada Lucky tewas diduga akibat dianiaya senior di asrama Batalyon Teritorial Pembangunan 834 Waka Nga Mere (Yon TP 834/WM), Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Awalnya, Kang TB sapaan TB Hasanuddin menyebutkan bahwa saat ini terjadi penambahan jumlah tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan Prada Lucky dari hanya empat.

Baca Juga:

"Setelah dilakukan pengembangan menjadi 20," kata eks Sesmilpres itu kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8).

Kang TB mengatakan dari 20 yang menjadi tersangka berstatus sebagai komandan peleton yang berpangkat letnan dua dan alumnus Akmil.

"Lulusan Akademi Militer, masih muda sekali, mungkin umur sekitar 24-25 dan sebagainya, tetapi ikut terlibat," ujar pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayjen itu.

Baca Juga:

Kang TB mengaku menyesalkan komandan peleton terlibat kasus penganiayaan yang seharusnya bisa mencegah kejahatan dan mengendalikan pasukan.

"Bukan sebaliknya, malah terlibat dalam sebuah kejahatan bersama-sama," kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut seorang alumnus Akmil berpangkat letnan dua diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Apa itu?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prada Lucky Namo  TNI  Prada Lucky  TB Hasanuddin  TNI Angkatan Darat 
BERITA PRADA LUCKY NAMO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp