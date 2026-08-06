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JPNN.com - Pendidikan

Alumnus Beasiswa Cendekia Sukses Berkarier, Kini Jadi Muzaki

Kamis, 06 Agustus 2026 – 14:05 WIB
Alumnus Beasiswa Cendekia Sukses Berkarier, Kini Jadi Muzaki - JPNN.COM
Alumni Beasiswa Cendekia Musa Habib. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Alumnus Beasiswa Cendekia Baznas, Musa Habib, S.Si., berhasil meniti karier sebagai quality control di PT Jhonlin Agro Raya Biodiesel Plant Tbk.

Keberhasilan tersebut turut meningkatkan kondisi ekonominya hingga kini mampu menunaikan zakat sebagai muzaki.

Musa merupakan lulusan Program Studi Kimia Universitas Lambung Mangkurat sekaligus penerima Beasiswa Cendekia Baznas.

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Selama menempuh pendidikan, dia memperoleh dukungan pembiayaan dan pengembangan kapasitas yang menjadi bekal memasuki dunia kerja.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Idy Muzayyad, mengatakan keberhasilan Musa menjadi bukti bahwa program beasiswa mampu mendorong penerima manfaat menjadi mandiri secara ekonomi.

"Kebahagiaan ini untuk kita semua, khususnya para muzaki yang telah bersama-sama Baznas membantu para mustahik dengan menyalurkan zakatnya melalui Baznas," ujar Idy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/8).

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Menurut Idy, pendidikan merupakan salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan.

Dia menilai transformasi mustahik menjadi muzaki menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang tepat dapat memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya membantu menyelesaikan pendidikan, tetapi juga meningkatkan taraf hidup penerima manfaat.

Alumnus Beasiswa Cendekia sukses berkarier di industri biodiesel hingga kini mampu menjadi muzaki.

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TAGS   Beasiswa Cendekia  alumnus  beasiswa  muzaki  Baznas 
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