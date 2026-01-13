Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Alur Sungai Lalan Sudah Dibuka untuk Angkutan Batu Bara

Selasa, 13 Januari 2026 – 16:41 WIB
Alur Sungai Lalan Sudah Dibuka untuk Angkutan Batu Bara - JPNN.COM
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel Apriyadi. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Setelah ditutup pada 1 Januari 2026 lalu, alur Sungai Lalan bagi aktivitas pengangkutan batu bara resmi dibuka mulai hari ini, Selasa (13/1/2026).

Keputusan ini diambil setelah Asosiasi Pengguna Alur Sungai Lalan (AP6L) memenuhi kewajiban penyetoran dana sebesar Rp 35 miliar untuk perbaikan Jembatan P6 Lalan yang sebelumnya sempat terbengkalai.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel Apriyadi menerangkan bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening bank daerah sebagai jaminan kelanjutan proyek fisik.

Baca Juga:

“Dana Rp 35 miliar sudah masuk ke rekening Bank Sumsel Babel (BSB) Cabang Sekayu, sehingga tidak ada lagi alasan bagi Pemprov untuk menutup alur Sungai Lalan,” terang Apriyadi, Selasa (13/1/2026).

Kata Apriyadi, pihak kontraktor pelaksana telah memulai kembali pengerjaan fisik di lapangan sejak 2 Januari lalu dengan komitmen penyelesaian penuh.

Untuk memastikan pengerjaan tidak terhenti kembali, perusahaan anggota AP6L bahkan siap memberikan jaminan tambahan berupa bank garansi jika terjadi kekurangan dana di tengah jalan.

Baca Juga:

Pemerintah Provinsi Sumsel juga menerapkan sistem pengawasan ketat terhadap penggunaan dana tersebut melalui mekanisme pencairan bertahap berdasarkan progres lapangan.

“Setiap termin pembayaran harus sesuai progres pekerjaan di lapangan dan baru bisa dicairkan setelah mendapat validasi serta persetujuan dari Pemprov,” kata Apriyadi.

Dana sebesar Rp 35 miliar dibayar, alur Sungai Lalan untuk angkutan baru bara kembali dibuka hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sungai lalan  Sumsel  batu bara  Sungai 
BERITA SUNGAI LALAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp