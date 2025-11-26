Alvalab Hadirkan 5 Layanan Uji Berbasis Teknologi Tinggi

Selasa, 21 April 2026 – 03:04 WIB
Alvalab Hadirkan 5 Layanan Uji Berbasis Teknologi Tinggi
Perusahaan penyedia jasa pengujian laboratorium, Alvalab. Foto dok Alvalab

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan penyedia jasa pengujian laboratorium, Alvalab meluncurkan lima produk layanan uji berbasis teknologi tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri pangan, pertanian, lingkungan dan manufaktur.

Alvalab menghadirkan lima layanan unggulan untuk menjawab kebutuhan industri terhadap keamanan dan kualitas produk yang semakin ketat, baik di pasar domestik maupun global.

"Peluncuran ini menjadi momen perdana bagi perusahaan untuk tampil dalam pameran khusus industri laboratorium. Dengan mengedepankan akurasi, kecepatan serta kepatuhan terhadap standar global, Alvalab terus menghadirkan solusi analitik yang relevan dan bernilai tambah," kata Head of Sales and Marketing Alvalab, Jonathan A. Widakdo.

Layanan utama yang diperkenalkan adalah Analisis Residu Pestisida, yang menjadi parameter krusial bagi komoditas pertanian dan rempah-rempah.

Didukung teknologi analitik mutakhir, Alvalab mampu melakukan pengujian hingga pada material kompleks seperti cassia stick dan black pepper, yang memiliki karakteristik matriks lebih sulit dibandingkan bahan berbasis daun.

Pengujian ini memastikan produk memenuhi batas maksimum residu (MRL) yang dipersyaratkan di berbagai negara tujuan.

Melalui layanan Pengujian Umur Simpan, Alvalab membantu industri menentukan umur simpan produk secara lebih presisi.

Pendekatan pengujian disesuaikan dengan karakteristik produk, baik menggunakan metode Accelerated Shelf-Life Testing (ASLT) maupun Rancimat, sehingga menghasilkan evaluasi stabilitas yang cepat dan tetap akurat.

