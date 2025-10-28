Alvalab Hadirkan Alat Uji Kadaluwarsa Pangan Mandiri Berakurasi 99,5 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Penyedia layanan pengujian laboratorium, Alvalab, menghadirkan inovasi terbaru dalam dunia pengujian mutu dan keamanan pangan dengan meluncurkan alat uji kadaluwarsa dan kandungan gizi pangan berakurasi tinggi di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di ICE BSD, Serpong, Tangerang, Banten.

Perangkat canggih bernama Climatic Chamber ASLT (Accelerated Shelf Life Testing) ini signifikan karena produsen makanan dan minuman tidak perlu menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk mengetahui masa kadaluwarsa, stabilitas, hingga kandungan gizi dan mikrobiologi produk dengan tingkat akurasi mencapai 99,5%.

“Alat ini kami datangkan langsung dari Eropa. Bentuknya menyerupai lemari pendingin satu pintu, namun dilengkapi sistem pemantauan suhu, kelembaban, dan cahaya yang dapat disesuaikan untuk simulasi kondisi penyimpanan berbagai jenis produk,” ujar Head of Sales and Marketing Alvalab, Jonathan A. Widakdo.

Jonathan menjelaskan proses pengujian dilakukan dengan memasukkan sampel produk ke dalam alat tersebut selama jangka waktu minimum 30 hari hingga maksimal 60 hari, tergantung jenis produknya.

Hasil pengujian berupa laporan komprehensif yang mencakup umur simpan, perubahan fisik dan rasa, hingga potensi paparan mikrobiologi.

“Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan meluncurkan produk permen dengan varian rasa baru, maka sebelum mendapatkan izin edar dari BPOM, produk tersebut wajib diuji oleh lembaga independen seperti Alvalab. Kami memberikan analisis objektif mengenai kelebihan dan kekurangan produk sebelum diserahkan ke otoritas terkait yang bisa dipertanggung jawabkan dengan sertifikat analisa atau biasa disebut CoA,” jelasnya.

Hasil pengujian dari Alvalab telah diakui secara luas oleh berbagai pelaku industri, terutama bagi perusahaan yang menargetkan ekspor.

“Banyak produk ekspor yang melampirkan sertifikat hasil uji lab dari kami karena tingkat akurasinya sangat tinggi dan telah memenuhi standar internasional. Laboratorium kami sudah berakreditasi ISO 17025 serta diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan BPOM,” ungkapnya.