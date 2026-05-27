Alvarez Tegaskan Tekad Argentina di Piala Dunia 2026: Kami Ingin Selalu Dinobatkan Sebagai Juara

jpnn.com - JAKARTA - Julian Alvarez mengungkap ambisi Argentina di Piala Dunia 2026. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu menyatakan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 itu.

"Kami selalu ingin dinobatkan sebagai juara. Tidak ada alasan mengapa kali ini harus berbeda. Kami ingin mencapai final," ujar Alvarez dalam laman FIFA pada Rabu.

Alvarez mengakui bahwa perjuangan mempertahankan gelar juara Piala Dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Timnas Argentina.

Baca Juga: Daftar 26 Pemain Timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2026

Oleh karena itu, pemain yang merumput bersama klub Liga Spanyol Atletico Madrid itu menegaskan Timnas Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin.

"Kami ingin mempertahankan trofi dan membuat rakyat kami bersorak gembira sekali lagi," ungkap Alvarez.

Alvarez menyebut bahwa keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian luar biasa, karena Argentina akan menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut.

Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuara Copa America secara beruntun.

"Kami berharap bisa lebih banyak menikmati momen luar biasa ini yang membuat kami semua sangat bahagia," kata Alvarez.