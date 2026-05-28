JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Alwi dan Fajar/Fikri Selamatkan Wajah Indonesia di Perempat Final Singapore Open 2026

Jumat, 29 Mei 2026 – 03:30 WIB
Selebrasi pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat berlaga pada ajang Singapore Open 2026 di Singapore Indoor Stadium, Kamis (28/5). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, SINGAPURA - Pebulu tangkis Alwi Farhan dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri terus jadi andalan Indonesia di Singapore Open 2026 seusai tembus perempat final.

Berlaga di Singapore Indoor Stadium, Kamis (28/5) Alwi membuat kejutan seusai mengalahkan tunggal putra China, Shi Yu Qi lewat pertarungan rubber game dengan skor 21-16, 19-21, 21-14.

Kemenangan ini mengantarkan pemain asal klub Exist Badminton Club itu jumpa tunggal putra Jepang Kodai Naraoka.

Pada laga sebelumnya wakil Negeri Sakura itu menang atas wakil Taiwan, Lee Chia-hao dengan skor 21-13, 21-12.

Dari sektor ganda putra ada Fajar/Fikri yang mampu melangkah seusai mengalahkan pasangan Denmark, Daniel Lundgaard/Maas Vestergaard straight game 21-13, 21-12.

Pasangan asal klub SGS Bandung itu bakal menghadapi wakil Negeri Jiran, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di perempat final turnamen BWF Super 750.

Pada laga sebelumnya pasangan ranking tujuh dunia itu menang atas rekan satu negaranya, Roy King Yap/Junaidi Arif 23-21, 16-21, 21-8.

Kegemilangan Alwi serta Fajar/Fikri tidak diikuti pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi.

