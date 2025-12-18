Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Alwi dan Sabar Sukses Raup 2 Emas SEA Games, Exist Ingin Terus Berkontribusi untuk Indonesia

Kamis, 18 Desember 2025 – 22:52 WIB
Tim bulu tangkis Indonesia sukses menjadi juara umum SEA Games 2025 Thailand dengan torehan 3 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Tim bulu tangkis Indonesia sukses menjadi juara umum SEA Games 2025 Thailand dengan torehan 3 emas, 3 perak, dan 4 perunggu.

Pencapaian medali emas krusial di ajang regional ini secara signifikan ditopang oleh fondasi pembinaan klub.

Salah satunya oleh Exist Badminton Club. Klub yang bermarkas di Cibinong, Bogor ini menonjol sebagai penyumbang talenta kunci.

Jurnalis senior dan anggota Tim Ad Hoc PP PBSI untuk Olimpiade Paris 2024 Aries Wijaksena mengakui kontribusi Exist.

Aries mengatakan bahwa Exist membuktikan keberhasilannya dalam model tiered development (pembinaan berjenjang) mereka dengan menyumbangkan 2 medali emas individual.

Emas tersebut datang dari sektor tunggal putra dan ganda putra. “Klub swasta-profesional memang memegang peran tak tergantikan dalam rantai pasok atlet nasional. Kontribusi vital ini sangat esensial dalam mendukung kontingen Indonesia secara keseluruhan,” ucap Aries.

Pahlawan emas dari Exist yang berhasil mengumandangkan Indonesia Raya di Thammasat University Pathum Thani, Thailand adalah Alwi Farhan di tunggal putra. Lalu binaan Exist Sabar Karyaman Gutama yang berpasangan dengan Moh Reza Pahlevi Isfahani (PB Jaya Raya).

Alwi mengamankan gelar prestisius di sektor tunggal putra setelah melalui laga final yang mendebarkan. Alwi berhasil mengalahkan rekan senegaranya dari PB Djarum Moh Zaki Ubaidillah dalam sebuah laga All Indonesian Final. Pertandingan berlangsung sengit.

TAGS   bulu tangkis  SEA Games 2025  juara umum SEA Games 2025  Kontingen Indonesia 
