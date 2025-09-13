Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Alwi Farhan Belum Konsisten, Takluk dari Chou Tien Chen

Sabtu, 13 September 2025 – 11:12 WIB
Pebulu tangkis Alwi Farhan saat berlaga pada ajang Hong Kong Open 2025 di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Jumat (12/9). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Performa pebulu tangkis Alwi Farhan masih belum konsisten saat berlaga pada ajang Hong Kong Open 2025.

Pemain kelahiran 12 Mei 2005 itu terhenti langkahnya di perempat final turnamen BWF Super 500 tersebut setelah bertekuk lutut di hadapan wakil Taiwan, Chou Tien Chen dengan skor 20-22, 21-16, 14-21.

Pemain binaan PB Exist itu mengaku masih kurang konsisten dan tidak bisa mengontrol permainan.

Tunggal putra asal Surakarta itu harus bisa lebih bermain lebih tenang ke depannya menghadapi lawan yang punya pengalaman dalam bermain seperti Chou Tien Chen.

“Pasti cukup banyak naik turunnya di permainan tadi, saya mencoba mengatasi tetapi setelah interval game ketiga saya kalah start dan kecolongan,” ungkap Alwi.

Permainan Alwi Farhan sejatinya sangat atraktif sehingga sering membuat lawan kewalahan.

Hal tersebut harus juga harus bisa dikurangi mengingat jika terlalu percaya diri menjadi bumerang untuk juara BWF World Junior Championships 2023 itu.

Hasil di Hong Kong Open 2025 mengulang prestasi Alwi pada ajang Thailand Open yang juga terhenti di Top 8.

Alwi Farhan masih belum konsisten saat berlaga pada ajang Hong Kong Open 2025 setelah terhenti di perempat final.

