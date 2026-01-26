Alwi Farhan Bicara Tanggung Jawab Seusai Juara Indonesia Masters 2026

Senin, 26 Januari 2026 – 06:02 WIB

jpnn.com - Kemenangan telak yang diraih Alwi Farhan pada partai final Indonesia Masters 2026 tak hanya menghadirkan gelar juara, tetapi juga membuka fase baru dalam perjalanan kariernya.

Pebulu tangkis muda Indonesia itu tampil dominan saat menghadapi wakil Thailand Panitchaphon Teeraratsakul.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026), Alwi menang dua gim langsung 21-5, 21-6.

Hasil tersebut terasa spesial karena menjadi gelar BWF Super 500 pertama bagi Alwi Farhan sepanjang karier profesionalnya.

Selepas memastikan gelar juara, Alwi mengungkapkan pandangannya terkait konsekuensi yang datang seiring dengan prestasi yang berhasil dia ukir.

"Tanggung jawab saya sebagai atlet. Ketika prestasi diukir, di situlah rasa tanggung jawab terbentuk," ucap pemain berusia 20 tahun itu.

Status juara membuat ekspektasi publik terhadap Alwi kian meningkat.

Namun, pemuda kelahiran Surakarta itu memilih untuk menyikapi tekanan tersebut dengan kepala dingin.