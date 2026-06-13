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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Alwi Farhan Bongkar Tantangan Terberat Menuju Final Australian Open 2026

Sabtu, 13 Juni 2026 – 19:59 WIB
Alwi Farhan Bongkar Tantangan Terberat Menuju Final Australian Open 2026 - JPNN.COM
Alwi Farhan berhasil lolos ke final Australian Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Alwi Farhan menunjukkan ketangguhannya dengan memastikan tempat di final Australian Open 2026.

Kemenangan atas Jason Gunawan (Hong Kong) menjadi langkah penting yang membawa Alwi makin dekat dengan gelar juara.

Bermain di State Sports Centre, Sydney, Sabtu (13/6/2026), pemain kelahiran Surakarta itu melewati duel tiga gim sebelum menang dengan skor 21-11, 17-21, 21-9.

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Selepas pertandingan, Alwi mengungkapkan rasa syukur atas pencapaiannya.

Kampiun Indonesia Masters 2026 itu menegaskan seluruh proses yangd ia jalani tidak lepas dari keyakinan dan usaha maksimal di lapangan.

"Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah saya berada di sini berkat Tuhan Yang Maha Esa. Saya hanya menjalankan tugas saya memberikan yang terbaik untuk Indonesia, saya pasrahkan hasilnya kepada Tuhan," ucapnya.

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Alwi juga menyoroti pengalamannya menghadapi Jason Gunawan yang bukan lawan asing baginya.

Beberapa kemenangan sebelumnya membuat rasa percaya diri Alwi meningkat saat kembali bertemu pemain ranking 41 dunia itu.

Alwi Farhan menunjukkan ketangguhannya dengan memastikan tempat di final Australian Open 2026.

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TAGS   Alwi Farhan  Australian Open  Australian Open 2026  Jason Gunawan 
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