JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Alwi Farhan dan Jonatan Christie Andalan Indonesia Perempat Final Korea Open 2025

Jumat, 26 September 2025 – 01:51 WIB
Alwi Farhan dan Jonatan Christie Andalan Indonesia Perempat Final Korea Open 2025
Pebulu tangkis Alwi Farhan saat berlaga pada ajang Korea Open 2025 di Suwon Gymnasium, Kamis (25/9). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia masih belum menemui aral gendala pada Korea Open 2025.

Tercatat Alwi Farhan dan Jonatan Christie tembus perempat final turnamen BWF Super 500 itu.

Alwi melangkah mudah ke Top 8 setelah lawannya yakni tunggal putra Hong Kong, Lee Cheuk Yiu walkover karena mengalami cedera.

Hasil positif tersebut diikuti oleh Jonatan Christie yang mampu raih kemenangan melawan pebulu tangkis Taiwan, Lee Chia Hao dengan skor 22-20, 15-21, 21-15.

Kegemilangan Alwi dan Jonatan tidak diikuti Anthony Sinisuka Ginting serta Chico Aura Dwi Wardoyo.

Ginting tidak dinaungi keberuntungan saat jumpa tunggal putra Jepang, Kenta Nishimoto hingga akhirnya harus menyerah dua gim 18-21, 19-21.

Adapun Chico harus mengakui keunggulan tunggal putra Taiwan, Chou Tien Chen dengan skor 9-21, 17-21.

Tunggal putra bisa terus menjaga asa mengingat lawan-lawan yang dihadapi pada babak berikutnya di atas kertas bisa diatasi.

Alwi Farhan dan Jonatan Christie jadi tulang punggung tunggal putra Indonesia di Korea Open 2025

