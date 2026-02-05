Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Global

Alwi Shihab Ungkap Board of Peace Bentuk Dukungan Prabowo Mencapai Two-State Solution

Kamis, 05 Februari 2026 – 10:30 WIB
Alwi Shihab Ungkap Board of Peace Bentuk Dukungan Prabowo Mencapai Two-State Solution - JPNN.COM
Presiden Prabowo saat pertemuan Board of Peace di Davos, Swiss. Foto: Mandel Ngan/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Eks Menteri Luar Negeri Alwi Shihab mengatakan dengan bergabungnya Indonesia di Board of Peace, dapat memperbaiki konstelasi perdamaian di Gaza.

Hal itu dikatakan usai bertemu Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/2).

Menurut Alwi, dukungan Prabowo terhadap Palestina tidak bisa ditawar karena menjadi bagian dari strategi diplomasi aktif dan konsisten.

“Yang paling penting dalam hal penjelasan beliau itu, bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya adalah 'harga mati', two-state solution,” ujar Alwi.

Dia mengungkapkan Prabowo berjanji untuk bersikap tegas jika Dewan Perdamaian tidak sejalan dengan visi misi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak Palestina.

“Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia maka dengan mudah kita bisa keluar,” kata dia.

Di akhir, Alwi mengatakan komitmen kuat Prabowo dalam mendukung proses perdamaian Palestina.

Eks Ketua Umum PKB itu menilai bergabungnya Indonesia dengan BoP merupakan langkah awal yang baik dalam upaya bersama mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

