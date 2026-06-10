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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Alya, Penulis Cilik Baru Indonesia Luncurkan Tiga Buku di Usia 9 Tahun

Rabu, 10 Juni 2026 – 12:19 WIB
Alya, Penulis Cilik Baru Indonesia Luncurkan Tiga Buku di Usia 9 Tahun - JPNN.COM
Putri Alya Sidik yang meluncurkan tiga buku perdananya, tepat di usia sembilan tahun. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Deretan nama penulis anak di Indonesia bertambah lagi.

Pada Selasa (9/6/2026), muncul nama Putri Alya Sidik yang meluncurkan tiga buku perdananya, tepat di usia sembilan tahun.

Ketiga buku yang ditulisnya dalam bahasa Inggris itu diberi judul: My School is My Second Home, I Love Healthy Food, dan Learning Piano Makes Me Happy.

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Menceritakan tentang kehidupan kesehariannya, Putri Alya Sidik berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang hal-hal baik yang semestinya didapatkan dan dijalani oleh anak-anak Indonesia.

"Aku ingin teman-temanku bersemangat dan gembira di sekolah, lebih suka makanan sehat, dan juga melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar sekolah. Karena aku dan teman-temanku harus menjadi anak Indonesia yang sehat, pintar dan berprestasi," ungkap Alya dalam peluncuran bukunya di Hotel Gran Kemang, Jakarta Selatan.

Kemunculan Alya sebagai penulis buku cilik di tengah serbuan budaya digital dan media sosial menjadi pengecualian yang unik.

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Hal ini diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid.

"Tumbuhnya keberanian Alya untuk menerbitkan buku di usia 9 tahun menjadi hal yang patut diapresiasi dan dirayakan. Ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia memiliki kreativitas, imajinasi, dan keberanian untuk berkarya sejak dini," ungkap Meutya dalam kata pengantarnya.

Putri Alya Sidik meluncurkan tiga buku perdananya, tepat di usia sembilan tahun. Ketiga buku yang ditulisnya dalam bahasa Inggris.

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TAGS   buku  Putri Alya Sidik  Debat Bahasa Inggris  Pelajar 
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