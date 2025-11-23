Alyssa Daguise Hamil Anak Pertama, Al Ghazali Ucap Syukur

Minggu, 23 November 2025 – 17:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

Setelah lima bulan menikah, suami istri itu tengah menantikan calon anak pertamanya.

Kabar bahagia tersebut dibagikan oleh Al Ghazali melalui akun miliknya di Instagram.

Dalam unggahannya itu, dia membagikan sebuah video yang menampilkan dirinya dan Alyssa Daguise yang memakai pakaian bernuansa putih tengah bergandengan mesra

"Kami telah berbagi banyak bab dalam hidup ini bersama, tetapi menjadi orang tua adalah yang terindah. Bebe ALs sedang dalam perjalanan. Alhamdulillah," ungkap Al Ghazali melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (23/11).

Sementara itu, Alyssa Daguise juga membagikan foto kebersamaannya dengan Al Ghazali.

Dalam unggahannya tersebut, dia memperlihatkan perutnya yang tengah mengandung calon anak pertamanya.

Akan tetapi, pasangan selebritas itu tidak memberitahu sudah berapa bulan kehamilan Alyssa Daguise.