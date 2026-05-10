Alyssa Daguise Lahirkan Anak Pertama, Al Ghazali Tulis Pesan Haru & Penuh Cinta

Minggu, 10 Mei 2026 – 15:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

Pasangan selebritas itu baru saja dikaruniai seorang anak perempuan. Kabar itu dibagikan oleh Al Ghazali melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahan terbarunya, dia turut membagikan momen-momen dirinya dan Alyssa Daguise bersama buah hati mereka.

"Soleil Zephora Ghazali 10.05.2026 Selamat datang di dunia, putri cantik kami," ujar Al Ghazali melalui akunnya di Instagram, Minggu (10/5).

Tak hanya mengumumkan nama, dia juga mengungkapkan rasa harusnya atas kelahiran putri pertamanya.

Al Ghazali menyebut bahwa hari ini terasa begitu bermakna karena sang buah hati akhirnya berada dalam pelukan.

"Hari ini, dunia terasa lebih lembut, lebih cerah, dan lebih bermakna sekaligus karena akhirnya kau berada dalam pelukan kami," tuturnya.

Putra sulung Ahmad Dhani dengan Maia Estianty itu lantas mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran anak pertamanya tersebut.