Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Alyssa Daguise Minta Warganet Tak Jadikan Nama Anaknya Candaan: Enggak Lucu!

Selasa, 12 Mei 2026 – 14:59 WIB
Alyssa Daguise Minta Warganet Tak Jadikan Nama Anaknya Candaan: Enggak Lucu! - JPNN.COM
Al Ghazali bersama Alyssa Daguise dan anak mereka. Foto: Instagram/alghazali7

jpnn.com - Alyssa Daguise dan suaminya, Al Ghazali baru saja dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Soleil Zephora Ghazali.

Dia pun meminta agar warganet tak menjadikan nama unik putri kecilnya sebagai bahan bercandaan.

Hal itu disampaikan oleh istri Al Ghazali tersebut melalui kanal broadcast di Instagram.

Baca Juga:

"Aku tahu nama Soleil mungkin terdengar unik buat sebagian orang, tapi tolong jangan dijadikan bahan bercanda ya, enggak lucu," ujar Alyssa Daguise dikutip Selasa (12/5).

Dia menuturkan bahwa nama buah hatinya itu memiliki arti dan makna yang mendalam buat dirinya serta suami selaku orang tua.

Oleh karena itu, menantu Maia Estianty tersebut berharap publik dapat menghargai pilihan namanya.

Baca Juga:

"Namanya punya arti dan makna yang sangat spesial buat kita, jadi aku harap bisa dihargai, makasih," ucap Alyssa Daguise.

Sebelumnya, kabar bahagia datang dari pasangan Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

Alyssa Daguise meminta agar warganet tak menjadikan nama unik putri kecilnya sebagai bahan bercandaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alyssa Daguise  Anak Artis  Al Ghazali  Anak Alyssa Daguise  Soleil Zephora Ghazali  Nama Anak 
BERITA ALYSSA DAGUISE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp