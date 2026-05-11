Alysssa Daguise Melahirkan, Maia Estianty Ungkap Kebahagiaan Jadi Nenek

Senin, 11 Mei 2026 – 13:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musiikus Maia Estianty mengungkapkan kebahagiaannya sebagai nenek seusai kelahiran cucu pertamanya dari Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

Kabar bahagia itu dibagikan Maia melalui akun Maia Estianty di Instagram, Minggu (10/5).

“Setelah pernikahan El Rumi dan Syifa, dimulai chapter baru sebagai Oma dan Opa… kelahiran cucu kami. Kami Oda dan Ody sangat bahagia dan takjub bahwa chapter baru akan kita jalani,” tulis Maia.

Maia juga menceritakan bahwa dia dan Irwan, hampir seharian menemani proses persalinan di rumah sakit bersama orang tua Alyssa.

“Setelah menemani hampir seharian di RS, bersama Mama Risa dan Papa Richard, melihat baby cantik cucu kami, rasa lelah hilang semua, termasuk orang tuanya yang belum tidur dari kemarin,” lanjut Maia.

Maia pun mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran sang cucu.

“Allah Maha Baik…. Alhamdulillah…,” ungkap mantan personel Duo Ratu tersebut.

Maia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Al Ghazali dan Alyssa Daguise atas kelahiran putri mereka.