AM Mortar Perkenalkan Produk dan Inovasi Terbaru di IndoBuildTech 2026

jpnn.com, BSD CITY - AM Mortar Indonesia turut berpartisipasi dalam pameran konstruksi dan material bangunan terbesar di Indonesia, IndoBuildTech 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City pada 8-12 Juni 2026.

Kehadiran AM Mortar Indonesia dalam ajang ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi material bangunan berkualitas bagi para profesional konstruksi maupun masyarakat umum.

Pengunjung dapat menemukan AM Mortar Indonesia di Booth 7-C-B selama pameran berlangsung. Booth tersebut akan menjadi pusat informasi sekaligus sarana interaksi bagi para pengunjung yang ingin mengenal lebih dekat berbagai produk dan inovasi terbaru dari AM Mortar Indonesia.

Baca Juga: Schneider Electric Bawa Inovasi Hunian Modern ke IndoBuildTech Expo 2026

Partisipasi dalam IndoBuildTech 2026 menjadi momentum penting bagi AM Mortar Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, kontraktor, arsitek, serta pemangku kepentingan konstruksi lainnya.

Melalui pameran ini, perusahaan ingin memperkenalkan berbagai solusi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan modern.

Selain menampilkan portofolio produk unggulan, AM Mortar Indonesia juga akan berbagi wawasan mengenai aplikasi dan manfaat produk dalam berbagai jenis proyek konstruksi. Dengan demikian, pengunjung dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai solusi yang ditawarkan perusahaan.

Selama pameran berlangsung, pengunjung akan disambut oleh tim sales dan tenaga profesional AM Mortar Indonesia yang siap menjawab berbagai pertanyaan terkait spesifikasi produk, metode aplikasi, hingga rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan proyek.

Melalui sesi konsultasi ini, pengunjung dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan produk secara optimal. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih personal dan bermanfaat bagi setiap pengunjung booth.