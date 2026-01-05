Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Aman di Kulit, Deterjen Sayang Hijab Lavender Tanpa SLS & Paraben

Senin, 05 Januari 2026 – 03:05 WIB
Aman di Kulit, Deterjen Sayang Hijab Lavender Tanpa SLS & Paraben - JPNN.COM
Tirta Mandira Hudhi alias dr Tirta. Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Deterjen Sayang Hijab hadir dengan inovasi baru yakni formula tanpa Sodium Lauryl Sulfate (SLS) dan Paraben, yang tidak membuat iritasi pada kulit.

Produk ini menawarkan pengalaman mencuci pakaian secara efektif dan tetap lembut pada serat kain, serta memiliki aroma lavender yang menyegarkan dan tahan lama.

Deterjen Sayang Hijab dilengkapi dengan teknologi Indoor Drying Technology untuk mencegah bau saat dijemur di dalam ruangan, serta memberikan sensasi adem di tangan berkat Teknologi Busa Salju.

Baca Juga:

SLS dan paraben bisa membuat kulit menjadi lebih kering dan merusak lapisan pelindung alami kulit, sehingga kulit lebih mudah iritasi.

Sementara Paraben berpotensi mengganggu keseimbangan kulit dan memicu sensitivitas jika terpapar terus-menerus.

Selain aman di kulit, Deterjen Sayang tidak meninggalkan residu.

Baca Juga:

Deterjen Sayang juga mampu menghilangkan noda dan menjaga warna pakaian, termasuk hijab.

Kelebihan dan keunggulan Deterjen Sayang sudah dibuktikan oleh dr. Tirta.

Pemilihan deterjen yang cocok menjadi perhatian masyarakat saat ini seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan kulit. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   deterjen  Deterjen Sayang  paraben  SLS  dr tirta 
BERITA DETERJEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp