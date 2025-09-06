Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Aman & Kondusif, NTB Tetap Gelar Kegiatan Nasional hingga Internasional Sesuai Jadwal

Sabtu, 06 September 2025 – 21:00 WIB
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Foto: Instagram pribadi @lalumuhammadiqbal

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyatakan wilayahnya dalam situasi aman dan kondusif. 

Karena itu, kegiatan nasional maupun internasional yang telah dijadwalkan tetap berlangsung sesuai jadwal.

Iqbal menyatakan sejumlah kegiatan yang dimaksudkan seperti Pocari Sweat Run 2025 yang akan digelar 13 hingga 14 September serta kegiatan yang banyak ditunggu, hingga MotoGP Mandalika 2025. Kegiatan yang akan diikuti pembalap top dunia ini akan digelar 3 hingga 5 Oktober.

"Pemerintah Provinsi NTB bersama seluruh lapisan masyarakat siap menjaga situasi kondusif bagi para wisatawan dalam maupun luar negeri yang berkunjung ke NTB," ujar Iqbal dalam keterangannya Sabtu (6/9).

Iqbal juga terima kasih kepada pihak kepolisian, TNI, para tuan guru dan pemuka lintas agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kepemudaan dan mahasiswa, struktur administrasi pemerintah provinsi hingga kepala dusun/lingkungan, serta kelompok-kelompok masyarakat.

"Seluruhnya telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan ketenangan di NTB," kata Iqbal.

Dia juga mengapresiasi seluruh masyarakat NTB yang telah memberikan dukungan dan menunjukkan kedewasaannya dalam menyikapi perkembangan akhir-akhir ini.

Sebelumnya, selama 2025, NTB telah berhasil menggelar berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional, mulai dari Paragliding Accuracy World Cup (PGAWC) di Lancing, Lombok Tengah, Indonesia World Field Archery (IWFA) di Lantis, pagelaran Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII, hingga Rinjani Color Run di Sembalun, Lombok Timur. 

