JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

AMAN Sabet Dua Penghargaan Bergengsi di FIABCI Awards 2025

Kamis, 04 Desember 2025 – 23:04 WIB
AMAN kembali ukir prestasi global lewat dua penghargaan FIABCI 2025 untuk kawasan industri SAFE’n’LOCK. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Makmur Berkah Amanda Tbk (AMAN) menorehkan pencapaian internasional melalui dua penghargaan yang diraih anak usahanya, SAFE’n’LOCK Eco Industrial and Warehouse Park, pada ajang FIABCI-REI Excellence Awards 2025 di Jakarta, 3 Desember 2025.

FIABCI, organisasi real estate global yang dikenal dengan standar penilaian ketat, menganugerahkan Gold Winner untuk kategori Masterplan dan Silver Award untuk kategori Kawasan Industri kepada SAFE’n’LOCK.

Penghargaan ini menegaskan posisi AMAN sebagai pengembang kawasan industri dan pergudangan berkelas dunia.

Direktur Utama AMAN, Adi S. Tedjasurya mengatakan, dua penghargaan ini merupakan validasi atas visi, dedikasi, dan kerja keras tim dalam menerapkan standar tertinggi di setiap aspek pengembangan.

“Kami merasa sangat terhormat dan bangga,” ujar Adi, dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

Adi menambahkan, penghargaan FIABCI menunjukkan bahwa kualitas pengembangan kawasan industri AMAN telah diakui secara global.

“Ini membuktikan bahwa karya kita telah sejajar dengan standar internasional,” katanya.

Lebih jauh, Adi menegaskan bahwa pengakuan ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus berinovasi serta menguatkan penerapan prinsip ESG.

