Amanaia Hadirkan Pernikahan di Tepi Danau Bernuansa Tradisional dengan Sentuhan Modern

Jumat, 19 September 2025 – 20:45 WIB
Amanaia Hadirkan Pernikahan di Tepi Danau Bernuansa Tradisional dengan Sentuhan Modern - JPNN.COM
Wujudkan pernikahan di tepi danau, Amanaia menghadirkan nuansa romantis tradisional dengan sentuhan modern. Foto: Amanaia

jpnn.com, JAKARTA - Persiapan menuju hari pernikahan adalah perjalanan indah yang penuh makna. Tidak hanya bagi calon mempelai, tetapi juga bagi keluarga dan kerabat yang ikut merayakan.

Salah satu keputusan terpenting dalam perjalanan ini adalah memilih wedding venue yang tepat.

Tempat pernikahan bukan sekadar lokasi, melainkan fondasi yang membentuk konsep acara, menentukan ambience, serta menciptakan kenangan tak terlupakan.

Amanaia, restoran bernuansa tradisional dengan sentuhan modern, hadir sebagai pilihan favorit bagi pasangan yang ingin merayakan hari bahagia mereka dengan suasana romantis di tepi danau.

Berlokasi strategis di Jakarta Pusat, Jabodetabek, serta Bali, Amanaia menawarkan pengalaman unik berupa lakeside sanctuary di tengah hiruk pikuk kota.

Sebagai rebranding dari Talaga Sampireun, Amanaia melanjutkan warisan pengalaman bersantap yang telah dicintai banyak keluarga, kini dengan identitas baru yang lebih segar.

“Bagi banyak pasangan, pemilihan venue adalah keputusan paling mendasar dalam perencanaan pernikahan,” ujar Kalvin Lie, Managing Director Amanaia Group.

“Venue biasanya menjadi prioritas nomor satu, dan makanan hampir selalu menyusul di urutan kedua. Di Amanaia, kami menghadirkan keduanya sekaligus. Suasana tepi danau yang romantis dengan ambience tradisional Indonesia yang hangat, berpadu dengan sajian autentik nusantara yang konsisten. Semua ini kami lengkapi dengan fasilitas ramah keluarga, sehingga pasangan dan keluarga dapat merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam satu tempat,” lanjut Kalvin.

Wujudkan pernikahan di tepi danau, Amanaia hadirkan nuansa romantis tradisional dengan sentuhan modern.

