Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Amanda Manopo Capek Berhadapan dengan Fajar Sadboy, Tetapi...

Kamis, 08 Januari 2026 – 09:09 WIB
Amanda Manopo Capek Berhadapan dengan Fajar Sadboy, Tetapi... - JPNN.COM
Poster film Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER). Foto: Dok. RAPI Films

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo terlibat dalam film terbaru yang bertitel Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER).

Berperan sebagai Tina, dia bakal kembali menghadapi teror tagihan dari pinjol dalam film tersebut.

Selain itu, Amanda Manopo memastikan Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER) akan menghadirkan kekonyolan baru bersama Fajar Sadboy.

Baca Juga:

“Penonton bakal menyaksikan kekonyolanku bersama Fajar Sadboy. Meski capek ya, harus berhadapan dengan Fajar terapi seru sekali ketika menjalani syuting bersama dia," kata Amanda Manopo.

"Di film ini, penonton juga akan mengikuti kisah baru, dari karakter-karakter yang baru serta perjalananku bersama Fajar yang berbeda,” sambung istri Kenny Austin itu.

Sementara itu, Fajar Sadboy mengaku senang bisa kembali beradu akting dengan Amanda Manopo.

Baca Juga:

Dia bahkan mengeklaim sangat memiliki chemistry bersama Amanda Manopo dalam film Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER).

"Secara chemistry tentunya kami udah dapat banget ya, karena aku sudah dianggap seperti adiknya bukan cuma di depan layar tapi juga di kehidupan nyata. Kalian bakal lihat aksi kocak dan konyol kami berdua di film Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER),” tambah Fajar Sadboy.

Aktris Amanda Manopo terlibat dalam film terbaru yang bertitel Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Amanda Manopo  Fajar Sadboy  CAPER  Check Out Sekarang Pay Later 
BERITA AMANDA MANOPO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp