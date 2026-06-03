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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Amanda Manopo dan Kenny Austin Dikaruniai Anak Pertama, Ini Namanya

Minggu, 07 Juni 2026 – 00:20 WIB
Amanda Manopo dan Kenny Austin Dikaruniai Anak Pertama, Ini Namanya - JPNN.COM
Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto: Instagram/amandamanopo

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Amanda Manopo dan Kenny Austin akhirnya dikaruniai anak pertama.

Kabar bahagia tersebut diumumkan oleh suami Amanda Manopo, Kenny Austin melalui akun miliknya di Instagram pada Sabtu (6/6).

Menurutnya, sang istri melahirkan bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Zac.

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"Telah lahir anak laki-laki kami bernama Zac dalam keadaan sehat," ungkap Kenny Austin.

Pria berusia 34 tahun itu tidak mengungkap detail waktu dan lokasi persalinan Amanda Manopo.

Adapun Kenny Austin hanya menyampaikan rasa syukur atas kelahiran buah hati pertama.

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"Terima kasih Tuhan Yesus sudah melengkapi keluarga kecil kami, kami bersyukur atas anugerah yang indah ini," tambah Kenny Austin.

Kabar Amanda Manopo melahirkan langsung mendapatkan komentar dari rekan selebritas hingga netizen.

Pasangan selebritas Amanda Manopo dan Kenny Austin akhirnya dikaruniai anak pertama.

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TAGS   Amanda Manopo  Kenny Austin  Amanda Manopo dan Kenny Austin  Amanda Manopo melahirkan  anak Amanda Manopo 
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