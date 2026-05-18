Amanda Manopo Ingin Melahirkan Secara Caesar, Kenny Austin Ungkap Alasannya

Senin, 18 Mei 2026 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Kenny Austin dan Amanda Manopo tengah menantikan kelahiran anak pertama.

Kenny Austin mengungkapkan, Amanda Manopo rencananya bakal melahirkan melalui proses persalinan caesar.

Adapun keputusan itu diambil berdasarkan kenyamanan dan kesiapan Amanda Manopo sendiri menghadapi momen penting dalam hidupnya.

"Penginnya caesar. Takut Mandanya," kata Kenny Austin di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/5).

Aktor berusia 34 tahun tersebut pun tampak mendukung keputusan Amanda Manopo.

Sebagai suami, Kenny Austin memilih untuk mengikuti apa yang membuat Amanda merasa nyaman.

"Biar lebih simpel sajalah. Ya Manda maunya begitu, ya turuti saja, masa saya paksa," tuturnya.

Pemain film Si Paling Aktor tersebut memastikan dirinya bakal mendampingi sang istri saat proses persalinan Amanda Manopo nanti.