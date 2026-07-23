Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Amanda Manopo Ingin Segera Lapor Polisi, Kuasa Hukum Beri Penjelasan

Kamis, 23 Juli 2026 – 09:09 WIB
Amanda Manopo Ingin Segera Lapor Polisi, Kuasa Hukum Beri Penjelasan - JPNN.COM
Amanda Manopo dan kuasa hukumnya, Sandy Arifin di Polres Metro Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo berniat melaporkan kasus dugaan penggelapan uang hingga pemalsuan tanda tangan yang dialaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

Saat mendatangi kantor polisi, dia didampingi oleh kuasa hukumnya, Sandy Arifin.

Sandy Arifin mengatakan bahwa kedatangannya dan Amanda Manopo yakni untuk menyerahkan sejumlah data terkait laporan yang bakal disampaikan.

Baca Juga:

"Agenda kami ingin memberikan informasi terkait data-data yang sudah kami kumpulkan. Ada beberapa hasil audit dari manajemennya Amanda, kemudian juga ada beberapa bukti perjanjian," kata Sandy Arifin Rabu (22/7).

Amanda Manopo menjelaskan bahwa dirinya datang ke kantor polisi dengan membawa sejumlah barang bukti.

Bila barang bukti sudah dinyatakan lengkap, pemain sinetron Ikatan Cinta itu ingin langsung membuat laporan.

Baca Juga:

"Banyak sih sebenarnya yang kami bawa. Jadi kami datang ke sini juga, kami langsung saja nanti sama penyidik. Kami juga, kami langsung melaporkan ya," tegas Amanda Manopo.

Hal yang disampaikan istri Kenny Austin tersebut dibenarkan oleh Sandy Arifin.

Aktris Amanda Manopo berniat melaporkan kasus dugaan penggelapan uang hingga pemalsuan tanda tangan yang dialaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (22/7)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Amanda Manopo  Sandy Arifin  Amanda Manopo ditipu  Kasus Amanda Manopo 
BERITA AMANDA MANOPO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp