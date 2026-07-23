Amanda Manopo Ingin Segera Lapor Polisi, Kuasa Hukum Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo berniat melaporkan kasus dugaan penggelapan uang hingga pemalsuan tanda tangan yang dialaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

Saat mendatangi kantor polisi, dia didampingi oleh kuasa hukumnya, Sandy Arifin.

Sandy Arifin mengatakan bahwa kedatangannya dan Amanda Manopo yakni untuk menyerahkan sejumlah data terkait laporan yang bakal disampaikan.

"Agenda kami ingin memberikan informasi terkait data-data yang sudah kami kumpulkan. Ada beberapa hasil audit dari manajemennya Amanda, kemudian juga ada beberapa bukti perjanjian," kata Sandy Arifin Rabu (22/7).

Amanda Manopo menjelaskan bahwa dirinya datang ke kantor polisi dengan membawa sejumlah barang bukti.

Bila barang bukti sudah dinyatakan lengkap, pemain sinetron Ikatan Cinta itu ingin langsung membuat laporan.

"Banyak sih sebenarnya yang kami bawa. Jadi kami datang ke sini juga, kami langsung saja nanti sama penyidik. Kami juga, kami langsung melaporkan ya," tegas Amanda Manopo.

Hal yang disampaikan istri Kenny Austin tersebut dibenarkan oleh Sandy Arifin.