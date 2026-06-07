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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Amanda Manopo Melahirkan Anak Pertama, Kenny Austin Ucap Syukur

Minggu, 07 Juni 2026 – 15:15 WIB
Amanda Manopo Melahirkan Anak Pertama, Kenny Austin Ucap Syukur - JPNN.COM
Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto: Instagram/amandamanopo

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh pasangan suami istri, Kenny Austin dan Amanda Manopo.

Pasalnya, Amanda Manopo baru saja melahirkan anak pertamanya dengan sang suami.

Kabar bahagia itu dibagikan langsung oleh Kenny Austin melalui akun pribadinya di Instagram.

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Dalam unggahannya tersebut, dia memperlihatkan sebuah foto yang menampilkan kaki-kaki mungil buah hatinya tersebut.

Suami Amanda Manopo itu lantas mengungkapkan bahwa anak pertamanya itu berjenis kelamin laki-laki.

Kenny Austin bahkan sudah membocorkan nama buah hatinya tersebut.

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"Telah lahir anak laki-laki kami bernama Zac dalam keadaan sehat," ungkap Kenny Austin, Sabtu (6/6).

Aktor berusia 34 tahun tersebut tidak lupa mengungkapkan rasa syukurnya atas kelahiran anak pertamanya tersebut.

Aktris Amanda Manopo baru saja melahirkan anak pertamanya dengan sang suami, Kenny Austin.

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TAGS   Amanda Manopo  Kenny Austin  Amanda Manopo dan Kenny Austin  anak Amanda Manopo  Amanda Manopo melahirkan 
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