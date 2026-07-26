Amanda Manopo Mengalami Teror Mistis, Kenny Austin Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo hendak melaporkan mantan karyawannya atas dugaan penggelapan dana perusahaan, dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 3 miliar.

Namun di tengah persoalan tersebut, turut muncul pula isu istri Kenny Austin itu mengalami teror mistis.

Kabar diguna-guna itu diungkapkan oleh Amanda Manopo beberapa waktu lalu.

Kenny Austin lantas menanggapi soal dugaan teror mistis yang dialami istri.

Dia menuturkan bahwa dugaan guna-guna itu tidak berdampak terhadap Amanda Manopo.

Teror mistis itu justru diduga berbalik kepada orang yang mengirimkannya.

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"Enggak ngefek sih kata dia. Malah mental ke orangnya sendiri sekarang. Orangnya kena," kata Kenny Austin di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Minggu (26/7).

Pemain sinetron Tobat Jatuh Cinta itu enggan berkomentar banyak ketika ditanyai apakah mempercayai soal hal mistis tersebut.