JPNN.com - Entertainment - Seleb

Amanda Manopo Menikah di Tanggal Cantik, Kakak Ungkap Alasannya

Jumat, 10 Oktober 2025 – 18:17 WIB
Amanda Manopo Menikah di Tanggal Cantik, Kakak Ungkap Alasannya - JPNN.COM
Kakak Amanda Manopo, Angelica Manopo dan suami di The Langham, SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (10/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Kebahagiaan tengah dirasakan pasangan selebritas Amanda Manopo dan Kenny Austin.

Pasalnya keduanya baru saja meresmikan jalinan kasih mereka dalam mahligai pernikahan pada Jumat (10/10).

Kakak Amanda Manopo, Angelica Manopo membeberkan alasan tanggal cantik tersebut dipilih sebagai tanggal pernikahan sang adik.

"Kalau tanggal sebetulnya memang enggak, enggak ada yang kenapa harus tanggal 10 Oktober karena memang tanggalnya cantik saja sih begitu," ujar Angelica Manopo di The Langham, SCBD, Jakarta Selatan, Jumat.

Tak hanya tanggal cantik yang menjadi alasan Amanda Manopo dan Kenny Austin memilih hari ini sebagai momen sakral mereka.

Menurut Angelica, itu juga memudahkan adiknya mengingat tanggal pernikahannya tersebut.

"Dan memang gampang diingat, begitu, kan. Jadi, mereka akan ingat seumur hidupnya mereka," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengungkapkan bagaimana perasaan sang adik dan Kenny Austin menjelang hari bahagia mereka.

