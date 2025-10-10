Amanda Manopo Siapkan Bangku Kosong untuk Mendiang Ibunda, Kakak Beri Penjelasan

Jumat, 10 Oktober 2025 – 18:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo sempat membagikan pesan haru untuk mendiang ibunda, Henny Agustina di tengah momen pernikahannya.

Dia mengunggah foto yang menampilkan bangku kosong saat momen pemberkatan.

Dalam foto tersebut, terdapat sebuah kain dengan tulisan pesan menyentuh yang seolah mewakili kehadiran ibunya.

"Ibu dari mempelai wanita. Meskipun aku tidak ada di sini, cinta dan sukacita saya bersamamu dalam segala hal. Ibu Henny Agustina Manopo, 10.10.25," tulis pesan tertulis di kursi dalam foto tersebut.

Ditemui di The Langham, SCBD, Jakarta Selatan, kakak Amanda Manopo, Angelica Manopo lantas menjelaskan mengenai hal tersebut.

"Iya. Pastinya ini kan sebuah harapan yang diinginkan dari keluarga kami ya, dan terutama dari almarhumah Mama begitu," kata Angelica Manopo kepada awak media, Jumat (10/10).

Menurutnya, pihak keluarga memang sengaja menyiapkan satu bangku kosong untuk mendiang ibunda Amanda Manopo.

Dengan begitu, mereka tetap bisa merasakan kehadiran Henny Manopo di tengah momen bahagia tersebut.