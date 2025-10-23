Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Amanda Manopo Ungkap Kesibukan Kenny Austin Setelah Menikah

Kamis, 23 Oktober 2025 – 12:12 WIB
Amanda Manopo Ungkap Kesibukan Kenny Austin Setelah Menikah - JPNN.COM
Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto: Instagram/amandamanopo/rollmoments

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo mengungkap kesibukan Kenny Austin setelah resmi menikah.

Dia mengatakan bahwa suaminya tersebut masih sibuk di dunia akting.

"Kenny lagi ada proyek, lagi ada syuting juga," kata Amanda Manopo saat jadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.

Baca Juga:

Perempuan berusia 25 tahun itu menyebut Kenny Austin juga belakangan sedang aktif berbisnis.

Adapun salah satu bisnis yang dijalani oleh Kenny Austin yakni kafe.

"Dia ada kafe di Bali," jelas Amanda Manopo.

Baca Juga:

Selain itu, Amanda Manopo memberi bocoran bahwa Kenny Austin juga bakal mengembangkan bisnis lainnya.

Menurutnya, sang suami berencana membangun penyewaan tempat olahraga padel.

Aktris Amanda Manopo mengungkap kesibukan Kenny Austin setelah resmi menikah. Dia mengatakan bahwa suaminya..

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Amanda Manopo  Kenny Austin  Amanda Manopo dan Kenny Austin  Amanda Manopo nikah 
BERITA AMANDA MANOPO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp