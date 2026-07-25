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Amanda Manopo Ungkap Teror Mistis yang Diduga Dilakukan Mantan Karyawan

Sabtu, 25 Juli 2026 – 15:15 WIB
Amanda Manopo Ungkap Teror Mistis yang Diduga Dilakukan Mantan Karyawan - JPNN.COM
Amanda Manopo. Foto: Instagram/amandamanopo

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo mengaku mengalami teror mistis yang diduga dilakukan oleh mantan karyawannya.

Selain dugaan penggelapan dana perusahaan, mantan karyawannya itu diduga melakukan sejumlah teror mistis.

Amanda Manopo mengatakan, dugaan penggelapan dana perusahaan diketahui setelah dirinya memecat eks karyawan akibat tindakan tidak menyenangkan.

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Selanjutnya berdasarkan rekaman CCTV di rumah, dia menyaksikan mantan karyawannya itu menaruh tanah kuburan di rumahnya.

"Jadi tuh, terciumnya itu setelah saya melakukan pemecatan ya. Pemecatan karena ada tindakan yang tidak menyenangkan sebenarnya. Ini agak lucu sih, itu ketahuannya karena dia mendukuni saya dulu," kata Amanda Manopo di Polres Metro Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Dari CCTV rumah ada bukti-buktinya di mana ternyata dia taruh tanah kuburan di rumah saya," sambungnya.

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Menurut Amanda Manopo, terdapat beberapa keanehan lain yang diduga dilakukan oleh mantan karyawan.

"Dari minum yang saya minum ternyata itu pun didoa-doain, bahkan kayak apa sih namanya, dupa. Jadi rumah saya didupa-dupain," ucap istri Kenny Austin itu.

Aktris Amanda Manopo mengaku mengalami teror mistis yang diduga dilakukan oleh mantan karyawannya.

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TAGS   Amanda Manopo  Kasus Amanda Manopo  karyawan Amanda Manopo  Istri Kenny Austin 
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