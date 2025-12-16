Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi

AmandiTikTok: TikTok Perkuat Perlindungan Pengguna Sepanjang 2025

Selasa, 16 Desember 2025 – 17:59 WIB
Konferensi pers Safety Wrap Up 2025. Foto: Dok. TikTok

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai rumah inspirasi dan kreativitas bagi lebih dari 160 juta pengguna di Indonesia, TikTok terus memperkuat keamanan platform melalui serangkaian inisiatif sepanjang 2025.

Keamanan platform itu mencakup penguatan kebijakan, pembaruan fitur keamanan, perluasan edukasi publik, hingga kolaborasi lintas pemangku kepentingan, untuk menciptakan pengalaman digital yang lebih aman, positif, dan bertanggung jawab, bagi seluruh pengguna terutama bagi remaja.

“Keamanan pengguna selalu menjadi prioritas kami di TikTok. Bagi kami, keamanan digital tidak hanya sekadar menghapus konten berbahaya, tetapi juga memastikan seluruh pengguna, termasuk remaja, dapat berkreasi, terhubung, dan mengekspresikan diri dalam ruang digital yang aman dan positif. Karenanya, kami terus memperkuat perlindungan melalui penegakan kebijakan, sistem moderasi berlapis, edukasi literasi digital, serta perluasan kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk merespons tantangan di ruang digital yang terus berkembang,” ujar Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia Hilmi Adrianto.

Langkah TikTok dalam menjaga keamanan platform dan pengguna sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi Mediodecci Lustarini mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya TikTok dalam menghadirkan edukasi, perlindungan, dan transparansi kepada publik.

"Ini sejalan dengan prioritas Komdigi RI untuk memperkuat literasi digital, menekan konten berisiko, serta memastikan PSE beroperasi secara bertanggung jawab. Kolaborasi lintas pihak sangat penting untuk menjaga ruang digital tetap aman dan positif,” ujarnya.

Melalui pendekatan kolaboratif yang transparan, TikTok terus memperkuat pengelolaan keamanan platform secara menyeluruh lewat berbagai inisiatif, mulai dari edukasi keamanan digital bagi pengguna muda, peningkatan kewaspadaan publik, hingga penguatan kebijakan serta penegakan terhadap konten berisiko.

Tiga kampanye keamanan yang dilaksanakan TikTok sepanjang tahun 2025 adalah membangun ruang digital yang aman melalui edukasi remaja dan orang tua.

