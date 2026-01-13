Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Amang Waron

Oleh: Dahlan Iskan

Selasa, 13 Januari 2026 – 07:54 WIB
Amang Waron - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Dokter hebat punya mimpi tertinggi: ingin punya alat paling hebat. Di bidangnya. Contohnya Dr Brahmana ingin punya robot. Dokter Fransiscus ingin punya USG edisi terakhir.

Mimpi seperti itu sulit dicapai. Bahkan sulit dipahami. Hanya dokter yang lebih hebat yang bisa memahaminya. Yakni dokter yang sukses jadi pengusaha rumah sakit.

Amang Waron

Contohnya Dr Amang Surya Proyanto. Ahli kandungan. Ahli bayi tabung. Ia bukan lagi ingin punya alat paling hebat. Mimpi Amang lebih dari itu: punya rumah sakit paling hebat.

Mimpi serupa juga ada di dr Purwati. Di bidang stemcell. Kini dia mendirikan rumah sakit di Tebet, Jakarta. Tidak jauh dari patung Pancoran: RS Toto Tentrem. Sebentar lagi diresmikan.

Amang pilih membangun RS butik. Belum ada di Surabaya. Kecil tapi kelas butik. Maka setelah ada hotel butik, kini ada RS butik.

Kecil yang saya maksud memiliki 102 kamar. Bangunannya sendiri 15 lantai --terlihat dari angka di dalam liftnya. Tapi saya tahu: tidak ada angka 4, 13, dan 14 di lift itu. Berarti 13 lantai --kalau ditambah basement.

RS butik itulah yang di dalam video yang lagi viral disebutkan: RS yang memiliki landasan helikopter di roof top-nya. Anda sudah tahu namanya: RS Waron. Di Surabaya timur.

