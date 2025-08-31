Amankan Aksi Unjuk Rasa, Polda Papua Menyiagakan 9.300 Personel

jpnn.com - JAYAPURA - Kepolisian Daerah Papua menyiagakan 9.300 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa damai di Kota Jayapura pada Senin 1 September 2025.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Cahyo Sukarnito menyebutkan 9.300 personel itu merupakan dua per tiga dari jumlah keseluruhan anggota yang ada di Polda Papua, yakni 14.000 orang. "Yang kami siapkan dan siagakan 9.300," kata Kombes Cahyo.

Perwira menengah Polri itu menerangkan personel yang terlibat dalam pengamanan nantinya akan fokus pada ketertiban umum, keamanan masyarakat, keselamatan bersama, serta perlindungan terhadap personel dan markas komando (mako).

Cahyo menerangkan dalam gelar apel pasukan, Kapolresta Jayapura telah memaparkan sistem pengamanan yang akan diterapkan dalam menghadapi potensi unjuk rasa yang akan digelar sejumlah elemen masyarakat, termasuk di kawasan DPR Papua, dan beberapa titik strategis lainnya.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian di Tanah Papua. Mari jaga situasi yang kondusif agar aktivitas sehari-hari tetap bisa berjalan normal, tanpa rasa khawatir terhadap isu-isu yang berkembang, terutama di media sosial,” jelasnya

Lebih lanjut dia juga mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya. “Tanah Papua ini adalah tanah damai. Jangan mudah terprovokasi. Saring dulu sebelum sharing,” kata Kombes Cahyo. (mcr30/jpnn)



