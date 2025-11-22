Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Amankan Cadangan Beras, Perum Bulog Percepat Pembangunan 100 Gudang Baru

Sabtu, 22 November 2025 – 04:06 WIB
Amankan Cadangan Beras, Perum Bulog Percepat Pembangunan 100 Gudang Baru - JPNN.COM
Menteri Pertanian (Mentan) yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Indonesia akan segera mencapai swasembada beras. Foto: Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Perum Bulog mempercepat realisasi pembangunan 100 unit gudang baru sebagai langkah strategis mengamankan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Pembangunan infrastruktur ini dinilai mendesak seiring dengan tingginya target stok beras yang ditetapkan pemerintah.

Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen.

Baca Juga:

Fasilitas yang dibangun tidak hanya gudang beras, tetapi juga mencakup pengering (dryer), unit penggilingan, silo, hingga fasilitas rice to rice.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan cadangan beras pemerintah (CBP) harus berada di level aman pada akhir tahun.

"Idealnya diharapkan minimal 3 juta, tetapi estimasi yang kami prediksikan bisa 3,2 start," ungkap Rizal di kantor Bulog, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Guna menampung proyeksi stok yang besar tersebut, Rizal menjelaskan kapasitas penyimpanan yang ada saat ini harus segera ditambah.

Pembangunan 100 gudang baru ini diharapkan mampu memberikan ruang simpan yang signifikan.

Perum Bulog mempercepat realisasi pembangunan 100 unit gudang baru sebagai langkah strategis mengamankan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Perum Bulog  gudang beras  cadangan beras  beras  Bulog  Gudang bulog 
BERITA PERUM BULOG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp