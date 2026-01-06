Amankan Distribusi Energi Selama Nataru, Pertamina Patra Niaga Catat Kinerja Positif

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga turut berperan aktif sebagai bagian dari Satgas dalam menjaga keandalan pasokan dan layanan energi nasional selama libur Nataru 2025/2026.

Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Satgas NATARU, Erika Retnowati menyampaikan selama periode posko yang berlangsung sejak 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026, penyaluran energi nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali.

“Kondisi ketersediaan stok BBM selama posko terpantau aman, ketahanan stok BBM nasional atau coverage day dapat dipertahankan antara 16-35 hari atau rata-rata sekitar 21 hari. Pada masa Posko Nasional Sub-sektor BBM, Gasoline mengalami peningkatan sebesar 0,9 persen, Avtur meningkat 5,5 persen, sementara Gasoil turun 3,4 persen dan Kerosene turun 6,2 persen dibandingkan dengan rerata normal," ujar Erika dalam penutupan Posko Nasional Satuan Tugas (Satgas) NATARU Sektor ESDM di Kantor BPH Migas, Jakarta, pada Senin (5/1).

Tak hanya BBM, Erika mengungkapkan penyaluran LPG selama masa Satgas dalam kondisi aman.

Stok LPG di seluruh agen serta pangkalan siaga beroperasi pada periode Satgas NATARU. Rerata penyaluran LPG tercatat mengalami kenaikan sebesar 10,6 persen dibandingkan sales normal.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menjelaskan selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Pertamina Patra Niaga telah menyiagakan infrastruktur dan operasional distribusi BBM dan LPG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung kelancaran layanan selama periode libur akhir tahun, khususnya di jalur tol, jalur wisata, serta wilayah dengan potensi peningkatan permintaan.

Mars Ega menyampaikan selama periode Satgas, konsumsi BBM secara umum menunjukkan tren positif.

“Selama masa Satgas NATARU, produk BBM Gasoline Non-Subsidi, Pertamax mencatatkan konsumsi tertinggi hingga 21.609 kiloliter (KL) per hari, atau meningkat 3,5 persen dibandingkan dengan sales normal. Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi tetap aman dan merata di seluruh wilayah,” jelasnya.