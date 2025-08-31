Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Amankan Jakarta, Polda Metro Jaya Menggelar Patroli Skala Besar

Minggu, 31 Agustus 2025 – 19:20 WIB
Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar pada Minggu (31/8/2025) untuk mengamankan di Jakarta di tengah gelombang demonstrasi yang terjadi dalam satu pekan terakhir. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

jpnn.com - JAKARTA - Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar pada Minggu (31/8). Patroli skala besar itu bertujuan untuk mengamankan Jakarta di tengah gelombang demonstrasi yang terjadi dalam satu pekan terakhir.

Patroli tersebut dipimpin langsung oleh Karo Ops Polda Metro Jaya, dengan melibatkan 324 personel yang nantinya dibagi ke tiga wilayah sasaran.

“Jadi, kegiatan patroli dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, untuk memberikan rasa aman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (31/8).

Adapun tiga wilayah sasaran patroli, yakni kelompok pertama bergerak ke arah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.

Untuk kelompok kedua, bergerak ke arah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. 

Kelompok ketiga menyasar Jakarta Selatan hingga Depok.

Kombes Ade Ary mengatakan bahwa jajaran polres dan polsek di 13 wilayah hukum Polda Metro Jaya juga melaksanakan tugas serupa.

“Besok juga akan dilakukan kegiatan serupa dan kegiatan ini juga melibatkan beberapa pihak, bersama-sama bergabung dengan jajaran TNI dan Pemprov DKI (Jakarta)," ungkapnya.

