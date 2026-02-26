Amankan Laga Persib vs Madura United, Polrestabes Bandung Kerahkan 2.285 Personel

jpnn.com - BANDUNG - Laga Persib Bandung vs Madura United pada pekan ke-23 Super League akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2) pukul 20.30 WIB. Untuk mengamankan laga, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menerjunkan 2.285 personel.

“Total pengamanan untuk pertandingan Persib melawan Madura United berjumlah 2.285 personel. Tujuannya agar jalannya pertandingan bisa berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi para penonton yang hadir di stadion,” kata Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin saat dikonfirmasi di Bandung.

Menurut Asep, ada tiga titik penyekatan yang diberlakukan untuk menyaring penonton yang akan masuk ke area stadion, yaitu di Babakan Sayang, Rancanumpang, dan Cimencerang.

Selanjutnya, para penonton itu dipersilakan masuk area stadion dan dilakukan lagi pemeriksaan saat memasuki tribun, sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pertandingan berjalan.

“Kalau ada suporter yang tidak memiliki tiket, akan kami putar balik. Kami pastikan yang masuk ke GBLA adalah mereka yang memiliki tiket resmi,” ungkapnya.

Selain itu, polisi juga melakukan rekayasa arus lalu lintas di kawasan yang menuju Stadion GBLA agar para penonton maupun wisatawan yang akan mengarah menuju Masjid Al Jabbar dapat terurai.

“Kami juga akan melakukan sterilisasi di sepanjang Jalan Gedebage agar area sekitar stadion steril dari kendaraan, mengingat ada kereta yang melintas setiap 15–20 menit sekali,” katanya.

Dia menyebut personel mulai diturunkan sejak pukul 14.00 WIB untuk melakukan skrining awal di titik-titik tersebut sebelum suporter diarahkan ke pintu masuk stadion.