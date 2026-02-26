Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Amankan Laga Persib vs Madura United, Polrestabes Bandung Kerahkan 2.285 Personel

Kamis, 26 Februari 2026 – 19:00 WIB
Amankan Laga Persib vs Madura United, Polrestabes Bandung Kerahkan 2.285 Personel - JPNN.COM
Situasi jelang pertandingan Persib Bandung melawan Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/2/2026). (ANTARA/Rubby Jovan)

jpnn.com - BANDUNG - Laga Persib Bandung vs Madura United pada pekan ke-23 Super League akan tersaji di  Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2) pukul 20.30 WIB. Untuk mengamankan laga, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menerjunkan 2.285 personel.

“Total pengamanan untuk pertandingan Persib melawan Madura United berjumlah 2.285 personel. Tujuannya agar jalannya pertandingan bisa berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi para penonton yang hadir di stadion,” kata Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin saat dikonfirmasi di Bandung.

Menurut Asep, ada tiga titik penyekatan yang diberlakukan untuk menyaring penonton yang akan masuk ke area stadion, yaitu di Babakan Sayang, Rancanumpang, dan Cimencerang.

Baca Juga:

Selanjutnya, para penonton itu dipersilakan masuk area stadion dan dilakukan lagi pemeriksaan saat memasuki tribun, sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pertandingan berjalan.

“Kalau ada suporter yang tidak memiliki tiket, akan kami putar balik. Kami pastikan yang masuk ke GBLA adalah mereka yang memiliki tiket resmi,” ungkapnya.

Selain itu, polisi juga melakukan rekayasa arus lalu lintas di kawasan yang menuju Stadion GBLA agar para penonton maupun wisatawan yang akan mengarah menuju Masjid Al Jabbar dapat terurai.

Baca Juga:

“Kami juga akan melakukan sterilisasi di sepanjang Jalan Gedebage agar area sekitar stadion steril dari kendaraan, mengingat ada kereta yang melintas setiap 15–20 menit sekali,” katanya.

Dia menyebut personel mulai diturunkan sejak pukul 14.00 WIB untuk melakukan skrining awal di titik-titik tersebut sebelum suporter diarahkan ke pintu masuk stadion.

Amankan laga Persib vs Madura United di GBLA, Polrestabes Bandung mengerahkan 2.285 personel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib vs Madura United  Super League  Persib Bandung  Polisi  Stadion Gbla  Madura United 
BERITA PERSIB VS MADURA UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp