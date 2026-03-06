Amartha Fellowship Bootcamp Lahirkan Generasi Pemecah Masalah Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, dibutuhkan peran mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan mampu memahami persoalan secara utuh, serta menghadirkan solusi yang kontekstual.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui inisiatif Future of Education and Skills 2030 menekankan pentingnya penguatan student agency, yaitu kemampuan pelajar untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab dalam menciptakan nilai bagi masyarakat.

Menanggapi kebutuhan ini, Amartha.org menggagas program tahunan Amartha Fellowship Bootcamp sebagai bagian dari program Beasiswa Amartha Cendekia.

Inisiatif ini bertujuan membekali mahasiswa di bidang STEAM dengan bekal kepemimpinan dan pola pikir untuk memahami dan mengambil peran aktif dalam menciptakan perubahan yang berdampak bagi masyarakat di sekitar mereka.

“Melalui amartha.org dan program Beasiswa Amartha Cendekia, kami ingin membekali mahasiswa agar tidak hanya unggul secara akademik tapi juga tumbuh sebagai pemimpin di komunitasnya dan mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitar mereka tinggal. Kami percaya pembelajaran di bangku kuliah menjadi bermakna saat terhubung langsung dengan problem riil di masyarakat. Karena itu, bootcamp ini dirancang sebagai ruang refleksi sekaligus ruang aksi, agar mereka memiliki keberanian dan kapasitas untuk menghadirkan dampak yang nyata dan berkelanjutan,” jelas Chairman amartha.org Aria Widyanto.

Amartha Fellowship Bootcamp, yang diikuti oleh 60 penerima beasiswa dan berlangsung selama empat hari, menjadi puncak dari rangkaian program pendampingan dan mentoring yang telah dijalani para fellows selama satu tahun terakhir.

Bootcamp ini dirancang dengan pendekatan kepemimpinan partisipatif dan reflektif, yang mendorong peserta untuk mengembangkan cara berpikir sistemik serta kemampuan berempati dalam memahami keterkaitan berbagai isu sosial secara menyeluruh.

Dalam program ini, peserta juga diperkenalkan pada praktik mindfulness sebagai fondasi untuk membangun kepemimpinan yang tangguh, berkesadaran, dan berorientasi pada dampak. Bootcamp turut menghadirkan para pemimpin bisnis dan profesional dari berbagai sektor yang berbagi pengalaman dan inspirasi kepada para fellows.