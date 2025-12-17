Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Amati Efek MBG, Guru SMPN 1 Tamansari Sebut Pertumbuhan Fisik Siswa Meningkat

Rabu, 17 Desember 2025 – 20:05 WIB
Siswa SMPN 1 Tamansari, Bogor. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, BOGOR - Kepala SMPN 1 Tamansari, Ermaini menyatakan sekolah naungannya menerapkan sistem pengawasan ketat untuk program Makanan Bergizi Gratis yang masuk untuk siswa.

Ermaini membagi tugas kepada para guru dalam bentuk piket harian, untuk memantau isi menu sebelum dibagikan kepada siswa.

"Jadi, pertama si makanan itu datang, maka petugas piket guru akan membuka makanan itu dan melihat isinya, kemudian difoto dan diposting di grup sekolah," kata Ermaini di Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/12).

Ermaini mengaku sempat terjadi kendala teknis pada hari pertama pelaksanaan, tetapi hal tersebut segera dievaluasi.

Namun, penerapan sistem piket bergiliran, membuat proses distribusi MBG berjalan tertib. .

Dia menegaskan keterlibatan guru dalam distribusi ini menjadi kewajiban profesional, bukan sekadar sukarela.

"Kalau sudah piket itu berarti bagian dari tugas mereka di sekolah," imbuhnya tegas.

Ermaini mengungkapkan dampak program ini mulai terlihat dari perubahan fisik siswa yang diamati para guru.

Rutin mendapat MBG, guru SMPN 1 Tamansari, Bogor mengamati pertumbuhan fisik siswa meningkat.

