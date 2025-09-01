Amber Wood Jadi Best-Seller Global, Ajmal Perkenalkan Koleksi Parfum Timur Tengah

Senin, 01 September 2025 – 19:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Jenama parfum ikonik asal Timur Tengah, Ajmal Perfumes kini resmi hadir di Indonesia dan telah hadir di sejumlah department store ternama di Indonesia.

Merek tersebut dikenal dengan filosofi “farm-to-fragrance” dan spesialisasi dalam menciptakan wewangian berbahan alami berkualitas tinggi, terutama Oud atau kayu gaharu.

Kehadiran Ajmal di Indonesia membawa sentuhan khas Timur Tengah yang kaya, elegan, dan berkarakter.

Melalui wewangian tersebut, Ajmal berupaya mendekatkan koleksi parfumnya kepada pecinta parfum tanah air yang menghargai kualitas, keaslian, dan keunikan aroma.

Kehadiran tersebut diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai pilihan utama bagi konsumen yang mencari parfum berkelas dengan karakter aroma yang otentik.

Salah satu koleksi unggulan Ajmal, Amber Wood, menjadi best-seller secara global berkat interpretasi modern dari parfum oriental woody dengan sentuhan kemewahan dan kekuatan kayu.

Komposisi Amber Wood dibuka dengan aroma segar buah dan rempah, dilanjutkan dengan lapisan amber dan oud. Perpaduan tersebut memberikan kesan hangat, sensual, dan tahan lama.

Managing Director PT Kharisma Sukses Persada, distributor resmi Ajmal Perfumes di Indonesia, Kamal Bhojwani menyatakan Amber Wood bukan hanya sekadar parfum, melainkan sebuah pernyataan gaya dan identitas.