Ambisi Besar Persib Bandung di Balik Kedatangan Thom Haye

Rabu, 27 Agustus 2025 – 16:31 WIB

jpnn.com - Persib Bandung menegaskan ambisinya meraih prestasi besar pada musim 2025/26 dengan mendatangkan gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye.

Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda itu resmi dikontrak selama dua tahun. Thom Haye akan langsung bergabung dalam persiapan tim menghadapi BRI Super League serta AFC Champions League 2.

Kedatangan Thom Haye disambut antusias oleh manamen dan Pelatih Persib Bojan Hodak.

Ambisi Besar Persib Bandung dengan Thom Haye

Menurut Deputy CEO Persib Adhitia Putra Herawan, Haye menjadi tambahan strategis untuk menjaga keseimbangan lini tengah, sekaligus melengkapi opsi yang sudah ada, seperti Marc Klok, Dedi Kusnandar, Adam Alis, dan Luciano Guaycochea.

"Persib menyambut kedatanganmu dengan penuh semangat dan mengajakmu menapaki petualangan baru di Super League dan AFC Champions League 2."

"Kami percaya kualitas dan pengalamannya akan menjadi tambahan penting untuk ambisi Persib," ujar Adhitia.

Profil Thom Haye

Haye dikenal sebagai gelandang yang cerdas dalam membaca permainan dan mampu menjaga ritme lini tengah.

Rekam jejaknya cukup mentereng di Eropa dengan membela sejumlah klub Eredivisie seperti AZ Alkmaar, Willem II Tilburg, ADO Den Haag, NAC Breda, Heerenveen, dan Almere City.