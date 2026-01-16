Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Ambisi Diggia di MotoGP 2026

Jumat, 16 Januari 2026 – 21:29 WIB
Ambisi Diggia di MotoGP 2026
Fabio "Diggia" Giannantonio di VR46 Racing team. Foto: VR46

jpnn.com - Fabio "Diggia" Giannantonio menatap MotoGP 2026 dengan ambisi besar. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing itu tak ingin sekadar mengulang performa musim lalu.

Diggia pengin melainkan melangkah lebih jauh dan rutin bersaing di barisan depan.

Diggia menilai pencapaiannya pada MotoGP 2025 masih bisa ditingkatkan.

Sejumlah pengembangan teknis yang dilakukan tim menjadi modal penting untuk mewujudkan target tersebut.

Rider Italia itu pun berharap momentum positif yang dia tunjukkan pada akhir musim lalu dapat berlanjut sepanjang 2026.

“Saya berharap dapat melakukan balapan yang hebat seperti yang kami lakukan pada akhir musim 2025."

"Saya ingin berkembang pesat selama tahun ini dan bertarung di barisan depan,” ujar Diggia.

Musim 2026 juga terasa spesial, karena menandai tahun ketiga Diggia bersama tim milik Valentino Rossi.

