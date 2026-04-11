Ambisi Juara, PAW Expo 2026 Jadi Panggung Serius Para Pawrents

jpnn.com, JAKARTA - Di antara riuhnya interaksi pengunjung dengan hewan peliharaan dan deretan booth penuh warna di PAW Expo 2026, terselip satu sisi lain yang tak kalah menarik, yakni ambisi.

Bagi sebagian pawrents, ajang ini bukan sekadar tempat rekreasi, melainkan panggung pembuktian.

Di area kompetisi, suasana terasa lebih serius. Para peserta tampak sibuk mempersiapkan hewan peliharaannya, mulai dari menyisir bulu, memastikan penampilan, hingga menjaga kondisi agar tetap prima sebelum tampil di hadapan juri.

Sorotan lampu panggung dan perhatian penilaian membuat atmosfer kompetisi terasa layaknya ajang profesional yang menuntut kesiapan maksimal dari setiap peserta.

Aditya Pranowo (34), salah satu peserta PERKIN Grooming Competition, datang dengan target jelas. Ia membawa anjing poodle miliknya, Coco, yang telah dipersiapkan jauh hari.

“Saya memang datang untuk ikut kompetisi. Persiapannya sudah dari beberapa minggu lalu, mulai dari grooming rutin sampai latihan supaya dia enggak stres di panggung,” ujar Aditya di sela persiapan.

Menurutnya, kehadiran PAW Expo menjadi ajang penting bagi pelaku yang serius di dunia hewan peliharaan, terutama dalam meningkatkan standar kemampuan.