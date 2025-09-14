Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ambisi Persija: Mauricio Souza Bidik 3 Poin untuk Balas Luka Lama dari Bali United

Minggu, 14 September 2025 – 09:03 WIB
Ambisi Persija: Mauricio Souza Bidik 3 Poin untuk Balas Luka Lama dari Bali United - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: Persija

jpnn.com - Persija Jakarta sedang berada dalam tren positif menjelang jumpa Bali United pada pekan kelima BRI Super League 2025/26.

Pertandingan panas Persija vs Bali United akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9/2025) malam.

Macan Kemayoran -julukan Persija- menyambut pertandingan ini dengan misi ganda, yakni mempertahankan tren positif sekaligus menghapus catatan kelam sang pelatih, Mauricio Souza.

Baca Juga:

Sejauh ini, Persija tampil perkasa. Dari empat pertandingan, mereka mengoleksi tiga kemenangan, masing-masing atas Persita Tangerang, Persis Solo, dan Dewa United, serta satu hasil imbang saat menghadapi Malut United.

Rekor Buruk Mauricio Souza

Produktivitas Persija juga tak main-main. Hanif Sjahbandi dan kolega mengemas 11 gol dan hanya dua kali kebobolan. Catatan ini menempatkan Macan Kemayoran sebagai salah satu tim dengan start terbaik musim ini.

Namun, di balik optimisme itu, tersimpan kisah pribadi Mauricio. Dua musim lalu, ketika masih menukangi Madura United, pelatih asal Brasil itu selalu gagal menaklukkan Bali United.

Baca Juga:

Siap Menghapus Luka

Dua kali bersua, dua kali pula Mauricio harus melihat timnya menelan kekalahan. Luka itu masih membekas, dan laga kali ini menjadi panggung yang tepat untuk menebusnya.

“Kami sudah melakukan persiapan matang sepanjang pekan. Analisis terhadap permainan Bali United juga sudah dilakukan. Saya yakin tim siap bertarung," ujar Mauricio.

Persija Jakarta akan menjamu Bali United pada pekan kelima BRI Super League. Mauricio Souza menantang kutukan Serdadu Tridatu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Mauricio Souza  Bali United  Persija vs Bali United  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp